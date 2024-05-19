台總統就職禮明早舉行　賴清德演說成焦點

台灣候任總統賴清德和候任副總統蕭美琴周一（20日）將宣誓就職，成為台灣第16任正副總統，以下是就職典禮相關問題。

● 就職典禮舉行日期？

5月20日上午9時至11時35分

● 就職典禮有何程序？

上午9時儀式開始，先進行府內儀節，之後台軍樂儀隊進場，新任和卸任總統9時20分向群眾致意，再有表演節目、台軍禮炮，總統就職演說於10時58分舉行，11時23分開始空中分列式、大合唱和雷虎小組衝場。

● 誰人出席就職典禮？

台灣立法院院長韓國瑜、副院長江啟臣、監察院院長陳菊和台南市長陳偉哲、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、高雄市長陳其邁和台北市長蔣萬安等朝野官員出席，另有至少51團508位外賓參加，包括美國、加拿大、新加坡和日本等祝賀團。

● 賴清德就職演講的重點？

有傳賴清德的演講內容大致分為四部分，其一是局勢和新政府政策思考脈絡，其二是上任後處理對外議題時將維持民主和平繁榮路線，其三是承擔責任與世界共同面對挑戰，最後是民主團結應對大陸統戰分化。

● 就職前公布了甚麼政策？

賴清德就職前曾介紹育兒補貼方案，新政府將推動各類友善育兒政策協助家長減輕負擔，向0至2託托育補助加碼，增加準公共托育服務者每月補助金，提供協助公營幼兒園寒暑假期照顧服務，並將在幼兒園定點試辦臨時照顧服務，讓育兒可更有彈性。

● 賴清德上任後面對甚麼挑戰？

分析指，賴清德就任後的第一步，應該先解除6月1日禁團令，讓兩岸觀光先恢復正常，找到合適方案，循序漸進進行雙向對談，降低敵意螺旋，避免兩岸出現戰爭。