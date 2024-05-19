武王墩墓出土逾3000文物　專家解讀青銅器銘文

安徽省淮南市武王墩墓是大型楚國高等級墓葬，歷史可追溯到2,200年前，相關搶救性考古發掘工作已從2020年開始至今。考古隊上周六（18日）發布消息，武王墩一號墓目前已提取編號文物逾3,000件，尤其是青銅器保存相對完好。隨着文物保護清理工作展開，考古人員陸續在部分青銅器上發現銘文。

武王墩考古發掘項目考古二組組長路國權介紹，他們在一個銅鼎口邊緣部分發現一個銘文，推測可能是「豊」字。由於是單個文字，缺乏上下文語義背景，專家暫不確定文字含義，有可能是標識鼎的功能或工匠的名字。然而隨着後續銘文出現和釋讀工作開展，有望為青銅器銘文帶來新發現。

在目前出土的青銅器中，一個青銅圓壺引人矚目，其壺蓋上站着一隻展翅欲飛的鳥，造型生動。青銅圓壺壺身還有像繩子一樣的繩絡紋，是楚墓中不常見的形制，未知具體功用，考古隊員將其命名為「立鳥蓋銅圓壺」。

武王墩一號墓早前更出土了口徑超過88厘米的青銅鼎，大於早前已知最大、於李三孤堆出土的楚大鼎（鑄客大鼎），一舉成為現存出土最大的楚國大鼎。鑄客大鼎已重達400公斤，鑄造工藝精湛，鼎體雄偉，因此修復後的一號墓大鼎更讓人期待。