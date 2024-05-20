台今舉行總統就職禮　逾500外賓出席

台灣總統當選人賴清德周一（20日）早上9時起將與副總統當選人蕭美琴一起，在台北市總統府出席就職儀式，周邊道路周日（19日）晚上10時起至翌日下午1時實施交通管制。台外交部周日公布，有51團總共508名外賓將出席就職儀式相關活動，包括美國民主、共和兩黨成員。

台外交部公布，歐洲國家派團出席當地第16任正副總統就職儀式，包括英國、法國、德國、意大利、立陶宛、斯洛伐克、瑞典、烏克蘭、歐洲議會、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）之餘，梵蒂岡亦會派出駐菲律賓大使布朗總主教。

另有台媒同日報道，近期就南海議題與中國大陸關係變得緊張的菲律賓，將派出大約25人來台，估計周三（22日）返國。至於美國白宮上周早就公布，將派遣跨黨派高級代表出席典禮。

至於台灣政要方面，當地六都市長中，僅得國民黨籍新北市市長候友宜表明不會出席，理由是早已安排好其他行程，並已提早送上寫有「協力齊心」及「和富樂強」花籃。台灣本年1月13日舉行總統選舉，候選人候友宜當時取得約467萬票，不敵民進黨代表、身握逾558萬票的賴清德。

在就職儀式舉行前，台北市警察局中正第一分局周日公布，中正區總統府周邊路段由即晚至翌日下午起實施慶祝大會人車管制及兩階段車輛管制。交通部民航局周日亦提醒旅客，為了配合正副總統就職典禮慶祝大會空中操演所需空域，台北松山機場周一部分航班恐會出現異動，出發前務必先向航空公司確認航班動態。