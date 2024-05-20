胖貓投江身亡案　警證女方不涉及詐騙

湖南省網名「胖貓」劉姓男子過去多年來甘為女友譚竹貢獻數十萬元人民幣，卻換來分手下場，直至上月11日在重慶長江大橋投江自殺身亡，其姊姊事後指控譚女詐騙錢財。重慶市公安局南岸區分局周日（19日）公布，譚女行為並不構成詐騙，已全額退還與胖貓戀愛期間經濟往來差額，亦與死者父母達成和解。

胖貓自殺身亡後，重慶警方本月3日接到譚女反映遭到死者姊姊侵犯私隱，另於同月5日接受死者姊姊反映譚女詐騙錢財報警。針對外界一直質疑胖貓與譚女之間關係，重慶警方經調查後發現，胖貓與譚女2021年11月透過遊戲認識，翌月確定戀人關係，期間經歷多次離離合合。直至2023年10月，胖貓從湖南郴州搬到女友居住城市重慶，曾出資開設花店等，可是再次經歷多次分手及復合。他上月11日投江自殺，經調查及驗屍後排除他殺可能性。

談及雙方經濟往來情況時，重慶警方認為，由於胖貓與譚女存在真實戀愛關係，因此不構成詐騙犯罪。經調解，譚女與死者父母達成和解，同時歸還與胖貓交往期間所得金錢。

至於譚女宣稱遭到侵犯私隱一事，重慶警方認為死者姊姊在網上公布譚女地址等訊息，有關行為導致譚女遭受網攻辱罵，嚴重影響受害人正常生活。由於死者姊姊已意識到自己行為涉及違法性且認錯，警方將根據進一步調查情況依法處理。