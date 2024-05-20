賴清德今任總統　專家料兩岸短期穩定

台灣候任總統賴清德周一（20日）正式就任，東網記者專訪當地專家學者認為，兩岸短期內局勢仍將總體維持穩定，直至美國今年11月總統大選結果出爐，確認美國新任總統對大陸的取態後，才可能有新一步發展。專家預計賴清德將沿襲上任總統蔡英文的對陸方針，但他短期內可能較為溫和，更有機會開放兩岸通航。

台灣政治大學外交系學者黃奎博教授認為，美國大選前大陸和美國仍會技術性共管台海維持穩定。新政府多是蔡英文舊班底，外交及國防部長仍偏鷹派，賴清德可能繼續向民眾宣揚大陸風險，但預期他在兩岸觀光交流方面會採取略為鬆綁政策。黃教授認為，大陸對賴清德無蜜月期可言，短期內解放軍及大陸海警仍會持續對台施壓，嚴控台獨勢力擴張，阻止美台軍事及政治交流合作，民間惠台政策仍會持續。

中華和平發展智庫總召集人鄭龍水博士向東網記者表示，兩岸局勢仍視乎美國、大陸和台灣微妙互動關係而定，並指出美國大選在即，美方在俄烏及以巴衝突下已自顧不暇，若台海形勢再劇變，拜登等同不必競選。賴清德任命溫和派出任海基會及陸委會首長，反映新政府對兩岸採取友善態度。鄭博士認為，台灣經濟上對陸方依賴仍難以脫鉤，但預期台灣未來兩個月在恢復兩岸觀光交流上會出現曙光。

中華戰略學會資深研究員楊泰順博士指出，美方對大陸近期在南海軍演態度並不強硬，反映美方大選前也期盼台海穩定，預期賴清德就職演說將平淡無奇，不會出現蔡英文當年與美國時任總統特朗普通話的意外之舉。楊博士認為，美國不會加碼對台軍售，因為蔡英文政府時期軍售已達極至，而美方面臨俄烏及以巴衝突未能如期交貨。賴清德可能以環保為由開放大陸電動車市場，以此與陸方洽談農產品交換。

淡江大學國際事務學院院長包正豪教授向東網記者表示，賴清德政府將繼續抱持中國威脅論，台灣朝野政黨也不會接受陸方和平統一的政治框架，因此兩岸之間不會互相給好臉色。台灣目前處於自衞地位，軍事上必須擁有反擊能力，以及讓美方有足夠時間因應部署的防備能力。包教授認為，賴清德政府的人事布局只是為維持民進黨內派系平衡，安全和外交用人明顯是維持和大陸的競爭關係。

駐台記者宋江誠報道