蔡英文任內8年親美　兩岸局勢升溫

蔡英文自2016年至今年擔任台灣總統8年，任內兩岸和中美關係風起雲湧。期間美國曾派多名高官訪台，引發北京強烈不滿，其中時任美國眾議院議長佩洛西於2022年8月率團訪台，引起大陸強烈外交抗議和圍台演訓。解放軍當年曾包圍台島軍演，在多個海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，曾發射多枚東風彈道導彈。

解放軍軍機進入台灣空域始於2016年，最高曾單日103架次。在野黨曾批評蔡英文政府未處理好兩岸關係，釀成斷交潮。蔡英文8年任期內有最多10個邦交國與台斷交，包括諾魯、洪都拉斯、尼加拉瓜等，目前僅剩12個邦交國。而大陸漁船今年2月在廈門和金門海域疑遭台灣海巡艇撞擊翻覆，造成2名船員死亡，雙方協商至今無果。隨後大陸海警宣布在金廈海域開展常態化執法巡查行動，但每次巡航期間，台灣海巡署船隻多在附近海域現身。

自爆發新冠疫情以來，兩岸雙向組團旅遊中斷已4年。大陸文旅部近期宣布開放福建居民到馬祖旅遊，但蔡英文政府至今仍未具體回應，被外界批評阻止兩岸交流，而民進黨方面則批評大陸當局是「政治操作」。大陸以往曾因蟲害或部分業者繳交資料不完整等原因，宣布暫停進口台灣鳳梨、釋迦等生果，及秋刀魚等水產品，之後才獲准重新輸入。

蔡英文去年3月底曾展開疫情後首次、為期10天的外訪行程，到中美洲邦交國危地馬拉和伯利茲，去程和回程分別過境美國紐約和洛杉磯，曾與時任眾議院議長麥卡錫見面。蔡英文返台後，解放軍東部戰區隨即在台灣海峽和台灣北部、南部與台灣本島以東的海空域，組織環台「戰備警巡」和「聯合利劍」演習。台灣副總統賴清德去年8月出訪巴拉圭期間兩次過境美國，解放軍東部戰區事後在台島北部、西南海空域開展聯合奪取海空制權、搜潛反潛等科目訓練，檢驗戰區部隊協同作戰和體系對抗能力，強調演習是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正警告。

蔡英文任內曾發生兩宗嚴重列車出軌事故，2018年10月普悠瑪列車因「自動防護系統」（ATP）遭關閉，在宜蘭新馬站高速過彎致出軌翻車，造成18死215傷。2021年4月太魯閣號列車在花蓮清水隧道北口，撞擊自邊坡滑落的工程車後，出軌撞進隧道，造成49死309傷，釀成台鐵60年來最嚴重事故。