逼停貨車敲碎擋風破璃　城管執法手段惹議

安徽省合肥市有網民反映，上周五（17日）開車期間，遭一名城管執法人員駕駛私家車多次故意阻礙行車，並對其長距離追逐，險釀交通事故。停車後，城管人員還將網民的座駕擋風玻璃砸碎。當地城管執法中隊上周六（18日）回應稱，涉事城管工作人員確實有不對在先，目前在等警方的調查結果。

王姓女子表示，上周五晚她兒子開貨車準備去參加朋友的生日聚會，一名身穿制服的城管人員多次阻礙其子的貨車，令其子的車差點撞到其他車輛。王女楊姓兒子稱，涉事城管人員所在單位為合肥高新區城西橋中心城管執法中隊，起初他不知道對方身份，停車後發現對方車上只有一人，曾多次要求對方出示城管證件未果。楊男後來報警，民警到場時有其他城管工作人員趕來協商，但未給出讓他能接受的處理意見。

城西橋中心城管執法中隊接線人員表示，涉事城管人員為當晚執法巡邏人員，當時懷疑楊男偷倒垃圾，才發生了後續的事情。接線人員又稱，待警方調查完畢，給出初步調查結果，「該怎麼處理就怎麼處理，該怎麼賠就怎麼賠」。楊男表示，當時他的車上裝有回收廢品，並蓋上遮擋布，並不是垃圾。