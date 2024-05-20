東網專訪台灣市民　盼新政府改撐核電

台灣候任總統賴清德周一（20日）正式就任，東網記者專訪當地市民，顯示民間認為賴清德掌政下，兩岸關係難有好轉。台灣市民同時關注新政府的能源政策，他們認為台灣向核能發電轉型避無可避，期待新任經濟部長郭智輝能夠改弦易轍，扭轉前任政府堅持的「非核家園」目標。

基隆市的陳先生指出，民進黨選後失去立法委員絕對多數的優勢，加上地方縣市多由國民黨執政，但賴清德依然「堅持走錯的路」，閣員依然由獨派和抗中派掌握，民眾未來4年對賴清德不必有任何期待。雲林縣的洪先生期望，賴清德就任後秉持自由民主精神，接納社會大眾各種不同意見，同時表揚賴清德挑選來自民間的郭智輝出任經濟部長。洪先生認為歷史原因造成兩岸分治數十年，要達成統一極其困難，期望賴清德能挑選民間人士加強兩岸溝通，促進兩岸經濟發展和維持現狀。

台中市地產業界的曾小姐向東網記者表示，不認為賴清德會對中國大陸釋放善意，期望賴清德政府以台灣人民的福祉為最大優先，並指出電力問題屬台灣發展電動車、人工智能（AI）和晶片的燃眉之急，未來先進核電勢不可少，期望政府認清事實不要一味反核。台北市資深傳媒工作者楊先生認為，賴清德人事布局反映美國對他不是絕對放心，賴清德仍將依循以「美國指導」為主的政策。大陸則會更為加強軍事施壓，賴清德當選至今，解放軍軍演逐步逼近台灣本島，實戰準備意圖相當明顯。

新北市從事會計師事務所的郭先生向東網記者表示，由於兩岸戰爭風險確實存在，因此賴清德請富有施政彈性的卓榮泰擔任行政院長組織行政團隊，反映民進黨有所警覺，兩岸旅遊方面也可能會有所調整，將來可能實現兩岸彼此允許組織旅遊團到另一邊旅遊。政府人事上，郭先生認為雖然由郭智輝擔任經濟部長是政府在核能改弦易轍先兆，但由曾美化歐美殖民侵略主義的文化部長史哲高升政務委員，反映執政團隊全無台灣文化自覺與自信，難以帶民眾走向先進繁榮。

駐台記者宋江誠報道