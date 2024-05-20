賴清德籲大陸停文攻武嚇　重啟觀光及陸生赴台

台灣新總統賴清德周一（20日）早上在總統府宣誓就職後，早上近11時發表就職演說。他表示，兩岸未來對世界局勢有決定性影響，台灣將是和平的舵手，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。他又呼籲大陸停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。他希望陸方正視「中華民國存在的事實」，並重啟觀光和大陸學生赴台。

賴清德表示，台灣在完成三次政黨輪替之後，今天第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期，對於外界解讀為「打破8年政黨輪替魔咒」，他強調只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對台灣未來最真實的選擇。他又指，當他們以新思維看待立法院「三黨不過半」，代表朝野政黨都能分享各自理念，將共同承擔的種種挑戰。他表示，新政府將持續善用台灣的民主活力，推動台灣發展，加深國際合作，對內會用人唯才，清廉勤政；對外將持續與民主國家形成民主共同體，對抗假訊息並強化民主韌性，應對各項挑戰，讓台灣成為「民主世界的MVP」。

世界局勢方面，賴清德指戰爭沒有贏家，俄烏戰爭和以哈戰爭持續衝擊全世界，大陸的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰，台灣位居「第一島鏈」的戰略位置，今天其角色更重要。他提到，國際間均認同台海和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素，各國已就此展開積極合作，包括美國將提供印太區域額外安全援助。他感謝世界各國對台灣的重視和支持，強調「民主自由是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標」。

賴清德希望陸方尊重台灣人民的選擇，拿出誠意和台灣民選合法政府，在對等、尊嚴原則下以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可先從重啟雙邊對等的觀光旅遊及學位生赴台就學開始。但他指，他們有追求和平的理想，但不能有幻想，在大陸尚未放棄武力犯台之下，民眾應了解即使全盤接受陸方主張、放棄主權，其併吞台灣的企圖不會消失。他提出，要健全安全法制、強化國防力量、建構經濟安全應對大陸威脅滲透；另要發展創新驅動的經濟模式，推動台灣成為人工智能之島，競逐太空並探索海洋，同時落實2050淨零轉型應對氣候危機等。