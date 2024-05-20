美批中國新能源產業產能過剩　華斥雙重標準

針對近來美西方國家給中國新能源產業貼上「產能過剩」的標籤，中國商務部政研室副主任丁維順周一（20日）反駁，上述觀點完全站不住腳，把中國新能源產品出口多等同於產能過剩，既有悖常理和常識，也與客觀事實嚴重不符。

丁維順在「中國經濟圓桌會」大型全媒體訪談節目上指出，從國際貿易往來看，國際貿易的產生和發展是各國基於要素稟賦、技術積累、發展路徑等形成不同產業的比較優勢，進行國際分工合作、互通有無；從市場經濟原理看，在經濟全球化的現實背景下，供需問題要從全球看，不能只看一國，當今世界經濟早已是不可分割的整體，生產和消費需在全球視野下匹配和調節。

丁維順舉例，美國晶片約80%用於出口，德國、日本汽車分別有近80%、約50%用於出口，去年中國新能源汽車出口量佔總產量的比例僅約12.7%。他認為，全球對新能源產品的需求持續擴大，先進產能非但不會過剩，反而是相對不足。他引述中國商務部新聞發言人何亞東曾批評有關國家和地區雙重標準主義，稱不能一邊高舉綠色發展的大旗，一邊揮舞保護主義的大棒，動搖氣候變化合作的信心。