華海軍兩艦艇抵柬埔寨　擬參與聯合軍事演習

中國海軍兩艘艦艇周日（19日）駛入柬埔寨西哈努克港，準備參與兩國有史以來最大規模的聯合軍事演習。

歷時15天的中柬「金龍-2024」聯合軍事演習於上周四（16日）揭幕，680型訓練艦戚繼光號、071型船塢登陸艦井岡山號進入西哈努克港之際，岸上有民眾揮舞柬中兩國國旗迎接。英媒報道，戚繼光號和井岡山號，以及另外兩艘停泊柬埔寨雲壤海軍基地近半年的兩艘中國海軍護衞艦，將參與周五至下周一（20至27日）的海上演習。中方派出760名官兵參加演習，柬埔寨則出動1,300名官兵和11艘艦艇中國駐柬大使王文天讚揚中柬之間的「鐵桿」友誼，並反駁中國利用雲壤基地擴大南海軍事存在的指控，他強調中國海軍無論去哪裏，帶去的只是友誼和合作，而不是其他東西。

雲壤基地升級改造工程開始後不久，兩艘中國海軍護衛艦去年12月便駛入並一直停靠基地。基地擁一個長達363米的新建碼頭，柬埔寨政府否認碼頭是用來停靠航空母艦。隨着南海爭議愈演愈烈，雲壤基地可能為中國海軍在緊鄰南海的泰國灣入口處，提供一個至關重要的戰略立足點。基地距離馬六甲海峽很近，戰略地位十分重要。