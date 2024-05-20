馬英九基金會批賴清德演說　如提「新兩國論」

針對台灣新任總統賴清德就職演說，前總統馬英九名下基金會執行長蕭旭岑周一（20日）指摘，賴清德直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人民共和國視為外國的「新兩國論」，也完全不提兩岸人民關係條例，這是赤裸裸的挑釁，更違反中華民國憲法。蕭旭岑認為，對方如此直接赤裸地表態，等於往「台獨」方向靠攏，兩岸將陷入前所未有的危險境地。

蕭旭岑指出，賴清德演說違反中華民國憲法，兩岸同屬一中，不是兩個國家，賴說「台灣也是國家名稱」違憲；又指台灣領導人從未承認「中華人民共和國」，而是以「大陸地區」稱呼，如把大陸視為國家亦違憲。蕭旭岑質疑，美國是否事先知情並支持，否則美國國務卿布林肯也不會公開發新聞稿祝賀賴清德就職，這在過去並不常見。他認為，如美國事先知情並支持，兩岸局勢將會陷入極端危險的境地。

另外，前總統陳水扁未能在蔡英文卸任總統前獲得特赦，他周日（19日）早上在社交平台發圖卡，留言「粉骨碎身渾不怕，要留清白在人間」14字。這出自明朝政治家于謙的詩《石灰吟》，表達對人生的追求，用石灰比喻自己為國盡忠，不怕犧牲。