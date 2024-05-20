逾60學童集體流鼻　幼稚園疑裝修甲醛超標停課

浙江省湖州市近日有幼稚園疑裝修甲醛超標，導致60多名學童出現集體流鼻血等症狀。當地已成立聯合調查工作組展開調查，涉事班級已停課。

事發於湖州市長興縣青少年宮幼兒園，有家長反映部分兒童出現流鼻血、鼻炎等症狀。長興縣委、縣政府立即成立聯合調查工作組，組織所涉兩個班級的學童和教師進行體檢和診斷。本月11日開始，當地分三批次在長興縣人民醫院健康管理中心，對63名學童進行全面體檢，涉及內科、外科、血液、超聲波、心電圖等多項檢查，並從次日開始向家長發出體檢報告。

在組織涉事班級學童體檢的同時，當地對小班、中班兩個所涉課室改造、檢測等情況進行溯源。經核查，去年暑假兩個課室改造完成後，按照規定取得合格檢測報告。應家長要求，當地再次開展空氣質量檢測。本月13日在家長代表參與下，由第三方浙江在寒檢測科技有限公司（杭州）對小班課室按標準進行抽樣檢測，另一課室也在按照小班的標準檢測中。為保障涉事學童過渡期的學習問題，當地根據兒童家長自願原則，制訂過渡期間的學習分流方案，在青少年宮幼兒園周邊選擇了4所有空餘學位的幼兒園供家長選擇。