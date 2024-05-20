批華破壞海洋環境　菲促開放黃岩島接受國際審查

中國與菲律賓的南海主權爭議持續，菲方曾批評中方破壞中沙群島黃岩島海洋環境。菲律賓國家安全委員會發言人馬來亞（Jonathan Malaya）周一（20日）要求中方開放黃岩島，接受國際審查。

馬來亞在新聞發布會上表示，對黃岩島發生的情況感到震驚和擔憂，菲律賓政府愈來愈一致地認為，有必要就中國破壞南海珊瑚礁，包括捕撈瀕臨滅絕的巨蜆，對中國提起訴訟。馬來亞又指，如果中方真的相信自己所說的話，那麼就向國際社會開放黃岩島審查，必須由第三方監督。菲律賓海岸防衞隊在2018年至2019年拍攝的照片顯示，據稱是中國漁民的人員非法捕撈巨蜆、海龜等，破壞淺灘的海洋環境。菲海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）周一指，這是粗心的明顯證據，中方並不真正關心海洋環境。

中國外交部發言人汪文斌周一回應指，中國對包括中業島在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，菲方非法侵佔中業島，並頻繁在該島附近海域開展活動，如果上述海域出現環境問題，菲方最應該反躬自省，而不是無端指摘中方。另有關中國海警上周發布《海警機構行政執法程序規定》被菲方指違反國際法，汪文斌指該規定旨在規範海警機構行政執法程序，更好維護海上秩序，符合國際通行做法。他強調，有關個人和實體如果不存在不法行為，就沒有必要擔心。