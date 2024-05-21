殺人未遂犯人逃脫惹恐慌　警方通緝稱有攻擊性

台灣一名簡姓男子去年1月在台北市萬華區犯下殺人未遂案，但因患有思覺失調在基隆市某醫院進行監護，屬於監護處分人。惟簡男周日（19日）趁放風空檔脫逃，至今行蹤不明。警方當晚已發布通緝，指簡男涉殺人未遂且具攻擊性。基隆市警察局第四分局周一（20日）發布簡男逃亡時的畫面，呼籲民眾多加留意。

法院早前判決指出，簡男當年在台北市區手持玻璃酒瓶，尾隨一名女子趁其不備攻擊她頭頸部，女方向路人求救才成功讓簡男停手。女子頭頸部及全身多處受傷，多隻手指的伸肌腱斷裂，被送院治療。法院認為，簡男因患思覺失調和缺乏病識感，未曾接受完整精神治療以減緩病情，致產生幻聽，攻擊路人，依殺人未遂罪判囚3年，但在服刑前需監護5年。

簡男被安排到基隆某醫院監護，詎料他於周日趁放風的機會自醫院逃脫。警方周一發布簡男逃逸時的衣着和畫面，當日離院時穿白色上衣、黑色長褲和長袖方格紋襯衫。院方同日表示，簡男戶籍在新北市林口區，未入院前的活動區域在台北艋舺龍山寺一帶，附近閉路電視畫面顯示他往火車站方向走，懷疑是搭車回台北，基隆民眾不用過度擔心。