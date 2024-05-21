交樓半年353戶牆壁現裂縫　業主憂居住安全

四川西昌市近日有多名業主投訴，指在當地購買新樓後，收樓不到半年已發現多處牆壁出現裂縫，擔心房屋有問題，影響居住安全。開發商上月底組織專家等技術人員成立查驗工作小組，查驗353戶後，發現1,930條問題，其中裂紋類1798條。該公司委託第三方檢測公司進行鑑定，但結果顯示此類裂縫不影響混凝土主體結構安全，現場問題為建築業工程質量的通病。

內媒周一（20日）報道，該小區一名業主投訴，在西昌邦泰·熙悅府樓盤購買一套住宅，但交樓不到半年，裝修時發現牆壁出現兩條從樓頂到地下的裂縫，此情況在小區也並非個案。另有業主表示，發現裂縫的業主佔全體業主三分之二，隨時間推移數量還在增加。亦有業主強調，出現裂縫的牆壁多是天花板、地板、承重牆和大樑處，均出現不同程度的裂縫。業主事後曾向物業投訴，開發商派人進行簡單修補，但修補後仍有繼續開裂的情況。

開發商去年9月和今年4月曾接到167戶業主報修的要求，維修內容均為牆壁出現裂縫。該公司委託四川省建築工程品質檢測中心有限公司檢測，並於上月23日發布鑑定報告。報告內容指，牆壁裂縫主因是混凝土收縮所致，大氣溫度變化對其裂縫的進行和擴延有一定影響，屬非受力裂縫，其裂縫不影響混凝土主體結構安全。惟業主不接受此說法，西昌市多部門成立專項小組介入調查。小區業主代表曾多次與開發商協商，但未達成一致結果，該市相關部門將協助業主委託第三方房屋安全鑑定機構重新進行安全鑑定，並聘請權威專家對房屋裂縫原因進行全面調查分析。