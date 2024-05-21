520南寧28對男女集體結婚　拉薩99對新人辦藏式婚禮

周一（5月20日）是內地520（普通話諧音「我愛你」）網絡情人節，不少新人選擇當天「拉埋天窗」。廣西南寧市520公益集體婚禮在當地景區舉行，28對來自廣西各地的新人通過新中式集體婚禮，在親友及遊客見證下共簽婚書，攜手步入婚姻殿堂。

新人當日穿着婚服，從南寧地鐵2號線建設路站出發，搭乘地鐵專列，前往婚禮現場，並向其他乘客分發喜糖，收獲祝福。參加婚禮的新娘黃麗斯表示，自己與丈夫在朋友的婚禮上認識，戀愛2年之後於今年步入婚姻的殿堂。西藏拉薩市周日（19日）舉辦開湖儀式，期間為99對新人舉行藏式婚禮。其中一對藏漢情侶表示，近期雙方見完家長後，準備登記結婚時，剛好趕上集體婚禮的機會，感到非常開心。

山東省乳山市台依湖婚姻登記巡迴點於周一正式啟用，為新人婚姻登記提供浪漫場景，充滿「儀式感」，不少新人當日清晨已在門外排隊領取結婚證書。巡迴點內部設有專門的婚姻登記室、中西式頒布室、室外頒布廣場、浪漫愛情打卡地等區域，並為新人準備拍照留念的雕像、花海和草坪等戶外景點及設施，希望為更多新人帶來美好回憶。