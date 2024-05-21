寵物市場涉防疫造假非法運輸　縣政府要求停業整頓

江蘇省徐州市沛縣寵物市場近日被揭存在虛假宣傳、防疫造假和非法運輸等問題，引起民眾擔憂寵物的衞生和健康情況，怒斥運輸過程或存在虐待動物的問題。沛縣政府周一（20日）通報稱，當地已成立聯合調查小組介入，要求涉事公司對寵物市場停業整頓，並對涉及的商戶和相關情況立案調查。

內媒周日（19日）報道稱，沛縣寵物市場有5個運輸商家，經代購售出的寵物每天傍晚會被他們裝上不透氣的車輛運送到附近的中轉站。商家再按顧客地址等訊息安排運輸方式，將寵物運到各地，包括偷偷放入客運大巴的行李存放位置內，以20元人民幣（約22港元）的費用，委託大巴司機將寵物運送到目的地。

有負責運輸寵物的車主表示，這些寵物路上只餵水，不餵食，不管是長途汽車站或小商品批發市場，都在偷偷運輸動物。更有車主明知是違規行為，寵物均沒有申報檢疫和無檢疫證明，為逃避監管，都會選擇在夜間運輸。縣政府表示，沛縣寵物交易市場位於沛縣胡寨鎮，由沛縣鑫建市場管理有限公司經營，目前已對市場經營情況全面排查。相關部門將根據調查結果對擾亂市場秩序的違法違規行為嚴厲打擊，並加強和規範市場管理，維護消費者合法權益。