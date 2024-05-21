立法院審議改革案再爆衝突　韓國瑜宣布休會

台灣立法院上周五（17日）首度表決「國會改革法案」，爆發朝野大戰。立法院會周二（21日）議繼續處理相關議案，上午7時議場開門時立委即爆發推撞，藍白立委成功搶佔主席台，民進黨團近9時進入議場高叫口號。其後立法院長韓國瑜進場，認為周一（20日）新總統才上任，立法院不宜再發生衝突，宣布休會，後續條文按議事規則處理。

國民黨團總召傅崐萁強調，立法院改革相關法案經過逐條審查與討論，已滿足程序規則，促民進黨不要當家鬧事。該黨書記長洪孟楷指出，比對民進黨版本後，有23條與藍白版本一樣，因此希望當天院會順利舉行，有共識的一致通過，沒共識的交予表決。傅崐萁補充，新總統就任後有新政府新立法機關，民眾期盼政府未來有新方向，讓政治更連結、更有效率，不再讓過去弊案、貪腐等發生。國民黨立法院黨團周一給每名立委派發攝錄器、手套、護膝護肘、袖套，以應對民進黨可能發動的突襲。

民進黨團成員頭戴「民主已死」頭帶，於議場外拉起「反擴權、反黑箱、要審查、要協商」橫額舉行記者會。民進黨團總召柯建銘痛批藍白陣營是「賣台集團」，強調台灣在生死存亡之際，呼籲韓國瑜召開朝野協商。民進黨質疑國民黨、民眾黨強推立法院擴權的相關法案包括總統赴立院報告常態化、立法院聽證調查權，藐視立法院罪，強化人事同意權審查，立院正副院長票選記名投票。民眾黨則指立法院改革是台灣人民期待已久，民進黨已跳票8年，呼籲停止暴力阻礙推動法案。