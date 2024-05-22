侵犯人身自由賠償金標準提高　受理案件續增

內媒周二（21日）報道，最高人民法院近日下發通知，要求自周一（20日）起作出國家賠償決定時，對侵犯公民人身自由的賠償金，按照每日462.44元（人民幣，下同，約508港元）計算。與此前標準按照每日436.89元（約480港元）計算相比，新標準有所增加。

國家賠償法第三十三條規定，如侵犯公民人身自由，每日賠償金按照國家上年度職工日平均工資計算。根據國家統計局上周五（17日）公布的數據，去年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資數額為120,698元（約13.2萬港元），日平均工資比之前增加了25.55元（約28港元）。最高人民法院要求，各級人民法院要按照國家賠償法第三十三條和《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理刑事賠償案件適用法律若干問題的解釋》第二十一條第二款的規定，周一起作出國家賠償決定時按照上述標準計算。

數據顯示，1995年至去年全國法院共受理31.8萬宗國家賠償案件，其中司法賠償案件有9.9萬件，決定賠償金額75.35億元（約83億港元）。與1995年相比，去年國家賠償案件受理數量增長了17.55倍。