海鮮市場主辦方包庇呃秤商戶　官方通報行拘5人

江蘇省連雲港有海鮮市場傳出商戶利用「鬼秤」（即經改裝的磅秤）遭博主發現後，有市場管理方人員到場，竟要求博主刪除相關影片。官方周日（19日）通報稱，涉事5人被行拘，商戶和市場主辦方被罰款。

網傳影片顯示，博主在其購買海鮮的商家，把500克重的砝碼放在電子磅，磅的屏幕竟顯示重量為630克。博主稱，電子磅上不同按鈕可隨意操控重量。之後在與商戶溝通過程中，博主購買的海鮮被商戶拋擲地上，隨後商戶將疑似「鬼秤」拿走。市場管理方到場後，有神秘男子圖搶奪該博主的手機。影片傳出一把聲音稱：「你（博主）把視頻刪了，不然我今天不會給你處理。」

事發後，連雲港市海州區於上周五（17日）成立聯合調查組。經初步查明，涉事商戶存在短斤少両行為。市場主辦方已將涉事商戶清理出場，對搶奪手機工作人員曹某予以辭退。該調查組周日再發通報，指海州區市場監管部門對涉事商戶和市場主辦方的違法行為已調查終結，予以行政處罰告知；對涉事商戶許某某侵害消費者權益的行為罰款3萬元（人民幣，下同，約3.3萬港元）；對市場主辦方侵害消費者權益的行為，責令改正，予以警告，並罰款35萬元（約38.3萬港元）；海州區公安機關依法對存在違反治安管理行為的市場主辦方工作人員曹某某、王某某，涉事商戶許某某及其親屬徐某某、時某某予以行政拘留。