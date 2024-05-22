綠營阻國會改革法案　3萬人湧立法院聲援變太陽花2.0

台灣立法院周二（21日）繼續審議國會改革相關草案，藍綠兩營立委當日未再上演嚴重肢體衝突，但民進黨使出拖延戰術，會議開至午夜，草案二讀程序仍無法完成，將於周五（24日）續審。民進黨與親綠社團當晚號召民眾到立法院外抗議，意圖製造「太陽花學運2.0」，有逾3萬人到場。主辦單位呼籲民眾周五請假，繼續到場關心台灣民主自由。

立法院周二處理立法院職權行使法部分條文修正草案，加班開會至深夜11時46分，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21項條文，以及1個章節「調查權之行使」。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，當日會議按照既定進度前進，一切按照議事規則進行。他指出，通過了很多民進黨黨團版本的條文，但民進黨一味重複反黑箱、反抗擴，是為反對而反對。國民黨發言人楊智伃批評，立法院續審國會改革草案，民進黨宣稱要討論和協商，但連自己所提修正動議的條文內容都要抗議、反對，證明民進黨立委只想拖延議事、阻擾改革、製造紛爭。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤會反指藍白營立委聯手提出的國會擴權法案，臨時加插條文，造成混亂。

在立法院外有超過40個民間政治團體聚集，有人手持太陽花和寫有「拒絕黑箱」、「沒有討論沒有民主」等字句的橫額，要求立法院尊重人民心聲。集會主辦單位提出五大訴求，包括「國會改革」不應破壞權力分立，侵害人民權益；退回部分改革草案，由委員會重審；抗議藍白沒收民主；停止濫用逕付二讀、全案保留、封殺提案、散會動議；沒有討論，不是民主。