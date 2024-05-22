華外交部對12美國軍工企業及10高層　採取反制措施

因應美國針對多間中國大陸實體濫施非法單邊制裁，同時持續向台售武，大陸外交部周三（22日）宣布，由即日起對美國12間軍工企業及10名高管採取反制措施。

12間軍工企業分別是洛歇馬丁導彈與火控公司、洛歇馬丁航空公司、標槍合資公司、雷神系統公司、通用動力軍械與戰術系統公司、通用動力信息技術公司、通用動力任務系統公司、海岸間電子公司、系統研究與模擬公司、鐵山解決方案公司、應用技術集團及阿克西恩特公司，將凍被結在中國境內動產、不動產及其他各類財產。

另外，10名高管將不予簽發簽證，同時不准他們入境（包括香港、澳門）。其中6人是諾斯羅普·格魯曼公司高層，包括董事長、首席執行官、總裁沃登（Kathy J. Warden）。另外4人來自通用動力公司，包括副總裁、通用動力軍械與戰術系統公司總裁蓋曾（Firat H. Gezen）。

中國外交部批評，美國一段時間以來無視中方在烏克蘭危機上的客觀公正立場和建設性作用，以所謂涉俄羅斯因素為由，大搞單邊霸凌和經濟脅迫，嚴重侵犯中方企業、機構和個人正當合法權益，且嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。