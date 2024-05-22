南部下周再現暴雨北方高溫　多地海域有大霧

華南地區今年的首場龍舟水進入收尾階段，惟福建和廣東東部等地區於周三（22日）至周六（25日）仍持續降雨。內地氣象部門預測，自下周日（26日）起，南部將有新一輪強降雨過程，局部地區再現暴雨或大暴雨。而周三北部大部分地區再現新一輪高溫天氣，渤海和黃海等海域有大霧。

中央氣象台發布消息稱，預計未來3日，廣東、福建、海南和新疆等地有暴雨災害風險，局部地區強降雨或持續降雨可能引發次生災害。上述地區的最大小時降雨量達20至40毫米，局部地區超過50毫米，或有雷雨大風等強烈對流天氣。自周二（21日）開始，廣東正式進入「龍舟水」統計期間，氣象部門推測，在此期間，廣州增江、流溪河可能發生5至10年一遇洪水，其餘中小河流可能發生20年一遇洪水。

在北方地區，日前氣溫比往年更炎熱，甘肅敦煌等地周三進入36℃以上的高溫行列，新疆、甘肅、內蒙古的24個站點打破當地5月最熱紀錄。隨大陸高壓暖脊東移，未來兩日華北、黃淮、陝西關中部分地區將出現高溫天氣，石家莊、蘭州、銀川將迎來當地今年首個高溫日。另外，中央氣象台周三繼續發布大霧黃色警報，渤海北部、黃海北部和中部海域、遼東半島沿岸和山東半島沿岸海域，全日將有能見度不到1公里的大霧。氣象部門呼籲，渤海北部、黃海中北部等部分海域的大霧天氣，需關注對船舶航行等影響。