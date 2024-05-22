不滿頻頻如廁被炒　員工索賠20萬人民幣敗訴

江蘇南通市一間電路公司的劉姓男員工上班經常去廁所，最長曾在一日累計逗留洗手間6小時21分鐘，因此被公司解僱。他感到不滿，向法院提出訴訟，要求僱主賠償20多萬元（人民幣，下同，約22萬港元）。內媒周二（21日）報道，法院近日宣判資方依法炒人，判員工敗訴。

劉男在電路公司的工作是負責廠區的檢查工作，月薪約1萬元（約1.1萬港元），惟在去年2月2日至23日期間經常在上班期間去廁所，最終被公司解僱。他向法院提出起訴，認為其停留洗手間是個人生理需求及工作上日常巡檢需要，公司以其嚴重違反勞動紀律和單位規章制度為由，缺乏辭退依據。

南通市通州區法院審理查明，經公司內部閉路電視畫面統計，劉男在上述日期期間長時間停留洗手間11次，每次停留31分鐘至3小時5分鐘不等。法院認為，正常去洗手間應是即去即回，短暫停留不構成擅離崗位，但劉男停留時間過長，已明顯超出合理正常的生理需求範圍，亦明顯超出其崗位職責範疇所需。據公司規章制度，劉男累計視為曠工天數達到6天，公司有權解除與對方的勞動關係，遂作出上述判決。