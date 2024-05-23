美提高中國電動車關稅　華將採必要措施護權益

美國政府將提高對中國進口電動車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體等產品加徵的懲罰性關稅，中國駐美國大使館周三（22日）批評，美方濫用301關稅複審程序調高部分對華產品關稅，中方對此強烈不滿，敦促美方切實遵守世界貿易組織規則，立即取消對華加徵關稅措施，中國將採取一切必要措施，捍衞自身權益。

館方指，世界貿易組織已明確做出結論，美國的301關稅違反世貿規則，是違反國際法的行為。美方做法損人不利己，只會大幅推升進口商品成本，讓美國企業和消費者承擔更多的損失，令美國消費者付出更大代價。美國作為世貿始創國之一，不僅不願當好表率，反而帶頭違規，難以解釋其標榜的「公平競爭」，也無法取信於國際社會。

中方指摘美國在一段時間以來為了維護自己的單極霸權，把經貿問題政治化、工具化，頻繁對華施加單邊制裁，濫用301關稅，不擇手段地瘋狂打壓中國的正常經貿科技活動，這樣不能證明美國的強大，反而暴露出美國已喪失自信；也不能解決美國自身的問題，反而會對國際產供鏈的正常運作造成進一步破壞。中方指，措施違背美國總統拜登「不尋求打壓遏制中國發展」、「不尋求與中國脫鉤斷鍊」的承諾，也不符合中美元首達成的共識精神，嚴重影響雙邊合作氛圍。