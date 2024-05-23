大陸軍演區更逼近台灣　或屬武力攻台全過程演練

中國大陸解放軍東部戰區周四（23日）起一連兩日包圍台島進行「聯合利劍-2024A」軍演，表明行動是針對「台獨」分裂勢力。今次是大陸2022年以來第4次圍台軍演，時值台灣總統賴清德周一（20日）就任後，英媒引述台灣官員指今次演習在台方預料之中，市民對此也習以為常。分析指出，大陸今次劃設的演習區域在台灣防空識別區內，逼近24海里鄰接區範圍，而大陸軍演有分等級，這次應是屬於第二等級，以海空聯演為主，不會發射導彈。另有專家認為，這是大陸武力攻台的全過程演練，今次軍演可能只是一系列演習的開始。

2022年8月，時任美國眾議院議長佩洛西訪台，解放軍隨即進行大規模圍台軍演反制。其後，解放軍於2023年4月時任台灣總統蔡英文過境美國後，以及時任台灣副總統賴清德同年8月過境美國後，分別兩度舉行圍台軍演。解放軍公布今次的軍演區域示意圖可見，包括台島周遭海域5大區域，以及金門島、馬祖島周邊4個小區域，相較佩洛西訪台及2023年4月的圍台演訓，今次的區域更大、更逼近台灣。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，大陸今次軍演僅歷時48小時，屬於一種「快閃」操演，政治宣示意義高於軍事。軍演範圍包括金門、馬祖與台灣周邊水域，並未公布實彈射擊的彈着區域範圍，相信沒有火力射擊項目，演訓目的是展示解放軍有能力封鎖台灣，但為降低區域緊張及各國抗議，因此操演時間很短，符合北京向來七分政治、三分軍事的行事法則。

大陸軍事專家認為今次軍演區域有不同意義，在台島北部周邊演練不僅是威懾台灣政治和軍事的重要目標，而且是敲打民進黨當局。台島南部周邊，一是政治上痛擊「台獨」的大本營；二是台灣南部鄰近的高雄港是台灣第一大港，演習具有掐住台灣海上門戶，沉重打擊台灣對外貿易的意味；三是高雄港是台灣海軍重要駐紮地，演習表明解放軍能夠把台灣海軍牢牢困在港內。在台島東部周邊軍演是為阻斷三條線，分別是台灣能源進口的生命線，「台獨」勢力逃避制裁、向外逃竄的逃跑線，以及美國盟友向「台獨」勢力提供援助的支援線。

外界擔憂軍演會影響來往台灣的海空交通，特別是對兩岸的影響。一名台灣高官表示在賴清德就職總統前，台劾已密切關注解放軍動向，並全面掌握。台灣旅遊業者稱，雖然台灣聯外航班均不受影響，仍保持正常飛行，但台灣旅客會產生安全疑慮，赴陸意願會降低，而來自其他國家的旅客也會受影響，認為台灣是危險的地方，恐暫時打消赴台旅遊意願，對旅業造成負面衝擊。