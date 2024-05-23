解放軍圍台演練　台軍部署兵力應對

中國大陸解放軍東部戰區周四（23日）至周五（24日）包圍台島軍演，台灣國防部周四表示解放軍東部戰區在台灣周邊海、空域進行聯合利劍-2024A軍演，對於這種不理性挑釁、破壞區域和平穩定行動，台方表達遺憾，已依台軍經常戰備時期突發狀況處置規定派出海、空及地面兵力應對，以實際行動守護自由民主。

台國防部指出，近年解放軍持續派遣軍機、軍艦擾台，已對全球和平穩定造成實質侵害，今次藉故軍演不僅無助台海和平穩定，更凸顯其霸道本質。面對解放軍一再進逼，台軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保台灣安全。台方同時籲請台灣人在兩岸情勢嚴峻時刻，扮演堅實後盾、凝聚團結共識，軍民齊心構建防衞作戰關鍵力量，共同守護美麗家園。

台灣總統府發言人郭雅慧指出，總統府一貫立場是維持區域和平穩定是兩岸共同的責任與目標，國安團隊及台軍各單位全面掌握軍演狀況。當前國際社會的高度共識是維持台海及印太區域的和平穩定，台方遺憾看到大陸以單邊的軍事挑釁行為威脅台灣民主自由，以及區域和平穩定現狀。

同日，大陸官媒發文批評民進黨當局勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，大陸必須反制，必須懲戒，否則數典忘祖的台灣總統賴清德一旦把種種謬論落實到政策行動上，台海必會陷入兵凶戰危的境地。解放軍東部戰區於台島周邊開展聯合演訓，就是對賴清德挑釁行徑的堅決懲戒。