涉受賄4.3億人民幣　貴州省政協前副主席李再勇認罪

貴州省政協前副主席李再勇涉受賄4.3億元（人民幣，下同，約4.7億港元）及濫用職權，周四（23日）在重慶市中級人民法院一審開庭審理，李再勇當庭認罪悔罪，法庭擇期宣判。

檢方指控李再勇1998年至2023年利用擔任貴陽市委書記及貴州副省長等多個職務，為相關個人在工程承攬、土地征收、項目規劃審批等事項上提供幫助，非法收受巨額財物；又違規佔用林地、耕地等土地總面積105多公頃，破壞生態環境造成經濟損失8,600多萬元（約9,402萬港元）。

中紀委周四（23日）通報稱，四川省政協前黨組成員、副主席楊克寧涉受賄，大搞權錢交易，被開除黨籍和公職。當局認為楊克寧的行為已構成嚴重職務違法並涉嫌受賄等犯罪，應予嚴肅處理。當局另將楊克寧所涉犯罪問題和財物，移送檢察機關審查起訴。通報顯示，楊克寧被指違規為他人職務調整和晉升提供幫助；違規收受禮品禮金，違規擁有非上市公司股份，利用職權為其子經商辦企業謀利，搞權色交易；家風不正，道德敗壞；把公權力當作牟取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受龐大財物。

另外，據黑龍江省紀委監委通報稱，黑龍江省齊齊哈爾市政協前黨組成員、副主席郝明哲，涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。資料顯示，現年64歲的郝明哲是遼寧凌海人，曾擔任齊齊哈爾市龍沙區委書記、區長，市黨組成員、副市長和市政協副主席等職務。