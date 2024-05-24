中港澳聯手打擊偷渡　打掉27犯罪團夥抓780人

國家移民管理局周五（24日）表示，自2月1日起至今，由內地與香港、澳門執法部門共同開展的聯合打擊粵港澳邊界偷渡專項行動，共破獲偷渡案件109宗，打掉犯罪團夥27個，抓獲包含蛇頭在內的各類違法疑犯780人，嚴厲打擊粵港澳邊界偷渡違法犯罪情況。

2023年以來，粵港澳邊界非法出入境活動趨於活躍，境內外犯罪團夥相互勾結，組織人員借經內地偷渡港澳地區，帶來嚴重危害。出入境管理局部署廣東等地公安出入境管理部門和邊檢機關，會同海警、海防等內地相關執法部門，聯合香港入境事務處、香港警務處和澳門警察總局、澳門海關、澳門治安警察局、澳門司法警察局，加強線索通報、人員核查，密切協作配合，同步開展社會面清查、案件聯合查辦、緝捕追逃、口岸邊界查緝堵截、邊界海域巡防巡控等，共同開展聯合打擊粵港澳邊界偷渡專項行動。行動以來，內地與港澳執法部門聯手破獲涉粵港澳海域偷渡案件101宗，打掉組織運送經海上偷渡赴港澳地區犯罪團夥7個，抓獲蛇頭組織者175人，查獲偷渡者371人；破獲出售出入境證件案8宗，查處不法中介41家，打掉出售出入境證件犯罪團夥20個，抓獲出售出入境證件疑犯52人，查獲涉案人員182人。

專項行動期間，深圳、廣州等邊檢總站依法攔阻退運企圖從內地口岸入境後中轉赴港澳地區人員92人；廣東公安機關深入社區、港口、碼頭、涉海企業等基層一線排查風險隱患2,000多處，核查重點單位和場所9,600多個；香港執法部門清查聘請非法務工人員場所1,416個，拘捕在港「三非」（即非法入境、非法居留、非法就業）外籍人員120人，遣返偷渡者22人；澳門執法部門在口岸審查出入境重點人員1,363人（次），遣返偷渡人員58人