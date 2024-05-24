女子與校長通姦合謀殺夫　避過死刑僅賠4萬人民幣

甘肅省定西市通渭縣一名女子與兒子就讀的小學校長通姦並合謀殺害夫，案件去年一審判決。法院依故意殺人罪判兩人無期徒刑，並支付死者喪葬費4萬元（人民幣，下同，約4.4萬港元）。惟死者家屬不滿意，近日透露僅收到7,000元（約7,600港元）賠償。

王姓女子與劉姓小學校長相差11歲，兩人於2019年因因開家長會而認識並交換聯絡方式，最終發展出一段姦情。王女的康姓丈夫得知戴綠帽後，2021年7月曾持刀到學校質問刺傷劉男手臂，更揚言要傷害劉男和妻子的家人。劉王二人遂合計殺害康男，劉男購買了一瓶亞硝酸鹽。二人於2021年11月22日晚上，趁康男入睡後向他噴辣椒水，又用擀麵杖打他。康男雖受傷但性命無礙，王女於是讓丈夫下混入亞硝酸鹽的水，數分鐘後，康男便不省人事。劉王二人事後清理現場，並燒毀兇器。王女還主動報警，聲稱丈夫酒後在家門口凍死。不過，警方發現康男頭部有擊打傷痕，王女最後不得不承認犯罪事實。

王女被捕後證實懷孕，前年6月誕下兒子，親子鑑定報告證實為劉男骨肉。康男兄長曾向劉男索賠，對方卻表示沒有經濟能力。去年4月，定西市中級人民法院作出一審裁決，死者及被告家屬曾提出上訴，但最終被甘肅高院駁回。康男兄長曾表示，如果劉男判死刑便毋須賠償，又指家境不好難以供養父母及兩名姪子。