女生校內跑步後身亡　家長稱死者曾要求請假

河南省鄭州市一名小學女生日前在學校跑步時突然倒地昏迷，呼吸、心跳驟停，經搶救20多天後，於周二（21日）傍晚不治，終年12歲。學生家長與校方就事件各執一詞，當地教育局表示，會根據調查結果進行處理。該局亦與孩子家長溝通，盡可能地提供幫助。

報道指，鄭州市鄭東新區白沙鎮雲台小學六年級女學生小張，上月29日分別參加校園體育節100米、200米跑步項目。當日下午2時半左右，當小張進行第二項200米跑步時倒地昏迷，之後被救護車送往醫院。對於小張死亡，醫院診斷為暴發性心肌炎、心力衰竭、心源性休克、呼吸心跳驟停、心臟停搏復甦成功、缺血缺氧性腦病後遺症、肺部感染、肝腎功能不全等。

事件爭拗點在於，女學生父親張先生質疑校醫在搶救時，沒有為孩子清理呼吸道異物，醫術不專業。此外，他指女兒跑步前曾表示不舒服，要求同學幫她請假。學校負責人魏女士表示，經調查，班主任當天並沒有接到小張的請假申請。另學校閉路電視畫面亦顯示，在比賽前，小張看來健康活潑，身體沒有不適。魏女士又稱，校醫是通過正規途徑聘請，具備相應資質。小張入院後，學校主動墊付了約15萬元人民幣的醫藥費，並派工作人員全程陪同。如果相關單位、機構認定學校應該承擔責任，學校會積極承擔，不會推卸。