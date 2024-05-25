台立法院改革案二讀未完成　10萬人上街抗議

台灣立法院周五（24日）繼續審議「國會改革」草案，晚上仍未完成二讀程序，預計下周二（28日）才完成。10萬民眾周五晚上包圍立法院，至翌日凌晨12時和平落幕，將於下周二再次上街。

截至周五晚二讀表決通過超過20項條文及增訂1個章名，包括增訂聽證權、人事同意權改記名投票、被質詢人藐視國會最高罰款20萬元新台幣（約4.84萬港元）等關鍵條文，目前尚餘14條條文及1個章節名未完成二讀。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨對下周二能否完成三讀沒有預設立場。民進黨的底線和要求是每個程序不能快轉和跳過，每一關都要踏踏實實，不會為拖延而拖延，按照議事規則認真審議和監督，不要有太多政治盤算。除了台北立法院外，台中、彰化、嘉義、台南、高雄和台東等多地民眾及民間團體亦發起串聯，響應抗議行動，高舉「沒有討論、不是民主」和「反對國會、違憲擴權」等標語表達訴求。

抗議行動主辦單位之一、經濟民主連合召集人賴中強表示，若相關法案三讀通過，後續還有6個方案因應，包括行政院覆議、聲請釋憲、公民覆決、罷免濫權立委、強化國會監督以及強化民主防衞。台灣總統賴清德周四晚發文稱，感謝民進黨立委和黨團的辛勞，強調雙方都相信台灣權力必須分立且制衡，更重要是人民的基本權利需受保護，不能任意侵犯。