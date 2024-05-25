台軍F16V戰機用狙擊手吊艙　標定解放軍軍機

解放軍東部戰區「聯合利劍-2024A」演習翌日，台灣空軍周五（24日）罕有首度公布F16V戰機使用AAQ33「狙擊手」吊艙，標定解放軍殲16戰機、轟6轟炸機的畫面。

針對解放軍空軍戰機及轟炸機的環台島戰巡，台軍首先公布F16V掛載AIM120先進中程空對空導彈、AIM9響尾蛇短程空對空導彈，執行戰鬥巡邏任務照片。台軍其後公布相信經過後製的監控螢幕翻拍片段，黑白畫面顯示F16V監視殲16及轟6，畫面上有明顯的目標識別方框。為了配合台灣F16A/B戰機性能升級計劃，美國於2018年同意出售18套AAQ33吊艙。它能讓戰機機師在遠距離精準標定目標，並將高畫質影像傳回作戰指揮中心，甚至在1.5萬米的高空偵測地面目標，準確度是台軍現役LANTIRN吊艙的10倍，偵測距離可延長5倍。

直至周五早上6時止，台軍偵獲解放軍軍機62架次，其中逾越海峽中線及進入西南、東南及東部空域47架次、解放軍軍艦27艘次，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。