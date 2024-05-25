受賄洩露內幕訊息　前湖北副省長判囚終身

江蘇省徐州市中級人民法院周五（24日）一審公開宣判湖北省人民政府前黨組成員、副省長曹廣晶受賄、洩露內幕訊息一案。曹廣晶受賄罪成判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。同時，曹廣晶洩露內幕訊息罪成判有期徒刑6年，並罰款1,200萬元（約1,300萬港元）。

經審理查明，2004至2022年，曹廣晶利用擔任中國長江三峽工程開發總公司副總經理，中國長江三峽集團公司副總經理、董事長，湖北省副省長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，爲有關單位和個人在企業經營、工程承攬、項目開發等事項上提供幫助，非法收受上述單位和個人給予的財物共計折合2.16億多元（人民幣，下同，約2.35億港元）。

曹廣晶在擔任湖北省副省長期間，主導湖北省某上市公司的控股公司紓困重組事宜。2021年1月，曹廣晶將紓困重組內幕訊息透露給他人，致使他人在內幕訊息公開之前買入上市公司股票，後將股票賣出獲利1,042萬多元（約1,130萬港元）。徐州市中級人民法院認爲，被告受賄數額特別巨大，洩露內幕訊息情節特別嚴重，均應依法懲處。查扣在案的贓款贓物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。