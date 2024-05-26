新生入學需交水電氣繳費證明惹不滿　教委稱已取消

重慶市黔江區近日傳出義務教育階段新生報名入學，需提交水電氣和物管繳費憑證，事件引起關注。黔江區教委工作人員上周五（24日）表示，上述規定給家長帶來不便，目前已經取消。

「黔江教育」公眾號上周三（22日）發文，將城區公辦學校劃分成三類，其中「三對口」類的申報材料除戶口簿及產權有效證件外，還需要實際居住的相關材料，也就是水電氣及物管繳納憑證；「有房無戶」類申報，也需提供實際居住的相關材料。重慶市教委、黔江區教委分別在4月29日和5月8日發文要求簡化入學手續，按照「材料非必要不提供，訊息非必要不採集」原則，清理取消水電氣費等無謂證明材料。

對為何前後要求不一致，黔江區教委工作人員上周四（23日）表示不清楚，可能是原來的通知沒有改掉。黔江區教委微信公眾號翌日發布聲明稱，黔江區2024年義務教育新生入學申報無需提供水電氣或物管等繳費憑證材料，由此給家長朋友帶來的不便深表歉意。該委將持續優化招生流程，力爭讓老百姓少跑腿，提高人民群眾對教育的滿意度。