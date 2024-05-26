拜登重申支持台海和平穩定　願武力護盟友

美國總統拜登上周六（25日）出席西點軍校畢業禮並發表演說，他重申美國堅定維護台海和平穩定，美國願意在需要時使用武力保護國家、盟友及核心利益。

拜登指出，世界不只是迅速改變，改變的步伐正在加快，美軍負責的任務範圍亦增加。美軍支持烏克蘭為自由而戰，雖然沒有派兵到烏克蘭戰場，但有持續提供彈藥和裝備，美國堅定支持烏克蘭。他還讚揚美軍在中東的作用，華府正在展開緊急外交，以確保以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯停火，並讓被哈馬斯扣押的人質獲釋。此外，美國也與日本、南韓、澳洲、菲律賓等國加強在印太地區的聯盟，加上北約的力量及其新成員國芬蘭和瑞典，沒有哪個國家有像美國這樣的盟友。

拜登揚言，當任何人針對美國軍隊時，美國將伸張正義，永遠不要忘記不僅以力量為榜樣，而且以榜樣的力量來領導時，美國人就是最強大的，所以美軍人員必須安全和受尊重。他稱西點軍校學員是美國民主的守護者，敦促他們履行自己的誓言，不效忠某個政黨，不效忠某位總統，而是效忠美國憲法，反對一切國內外敵人，自由不是免費的，它需要人們時刻保持警惕。