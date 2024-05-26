家中失竊報警　女子意外找回失散35年家人

在北京市工作的女子段小芳早前家中失竊，警方為她採集血液樣本。誰知數日後她接到四川省綿陽市公安機關電話，指她是35年前失蹤被拐兒童李海燕。上周五（24日）李海燕在綿陽見到親生父母和哥哥，一家人相擁而泣。

李海燕於1986年出生，父母在四川省綿陽市三台縣務農，育有4子女，李海燕在家中排第三。1989年7月某天，李海燕被人拐走，家人遍尋不獲。後來她被河北一個家庭收養，其養父母曾稱是花2,000元人民幣（約2,170港元）將她買回來。李海燕曾結婚並育有2名子女，後來她離婚，子女歸丈夫撫養。目前她在北京一間餐廳打工，今年2月她的合租房遇人盜竊，遺失2條頸鏈。報警後，警察取證時替她採集了血液樣本。經過公安部打拐系統比對，發現她和四川綿陽的李緒友賴玉蘭夫婦疑似有親緣關係。經過四川和北京兩地警方覆核，最終確認段小芳便是李海燕。

上周五，李海燕特地帶同一對子女回到綿陽三台縣老家，其父母和哥哥給她送上鮮花，一家人分外激動。其中，他的哥哥認為當年是自己沒有照顧好妹妹才讓她被拐，多年來耿耿於懷。李緒友表示，上周六（25日）是他70歲生日，女兒回家就是最好的生日禮物。