解放軍分析在台運作的星鏈衞星　憂慮情報搜集能力

日本傳媒上周六（25日）披露，中國大陸解放軍去年發表的一份報告，分析了美國太空科技探索公司旗下「星鏈」衞星如何在台灣及其周邊地區運作，並對星鏈的情報搜集和偵察能力有憂慮。

報告題為《星鏈衞星在中國領土及周邊空間域的影響分析》，刊登在一份有關太空航天器工程的中國期刊。報告指出，星鏈衞星可被用來協助美軍行動，它的作戰能力在烏克蘭戰場充分展示，大陸在應對星鏈時會面臨嚴峻考驗，針對熱點地區開展區域行動的人必須關注星鏈的空間域影響。報告發現，星鏈服務覆蓋大陸、台灣及周邊海域90%以上，無衞星通訊的最長無覆蓋時間已縮短至40秒，台灣主要城市台北和台南上空的衞星數量相對較少，對當地的星鏈服務能力採取措施並不困難。

日媒指，北京已指示解放軍推動外太空系統建設，加強網絡防禦，並考慮建立自己的星鏈服務，解放軍的一個研究小組模擬了干擾星鏈衞星通訊的操作。解放軍於今年4月成立了信息支援部隊，負責網絡信息系統的協調開發與應用，在現代戰爭中發揮關鍵作用。有專家認為，北京擔心星鏈會探測到前線部隊動向，大陸在衞星通訊發展方面落後，相信正在探索利用這類技術對台灣進行認知戰的可能性。