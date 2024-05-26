諷台灣是熊孩子　解放軍公布「越海殺器」演習畫面

解放軍東部戰區上周四（23日）至上周五（24日）進行「聯合利劍－2024A」圍台演習，東部戰區周日（26日）公開在演習期間出動的「越海殺器」遠箱火的情況，並指出其特點是各型號彈藥射程可達數十至數百公里，而且具模塊化，可依作戰需求發射多種彈藥，數百公里打擊精度可達米級，火力夠猛一次可發射數十枚各型彈藥。

另外，東部戰區上周六（25日）深夜在微博發文，寫道：「每一個聽不懂話、聽不進話的『熊孩子』，都是父母氣不過、放不下的羈絆，而『熊孩子』的回心轉意都離不開父母的『狠心』。」貼文疑把台灣比喻成不聽話的「熊孩子」，大陸則是「父母」，暗示兩岸關係是放不下的羈絆。

大陸媒體亦指，台灣海巡署人員廣播驅離大陸海警船時，說話支支吾吾，語句斷斷續續。台灣海巡人員當時稱，大陸海警即將進入限制及其禁止水域，請立即調整航向，否則台方船隻將採取必要行動。

台灣國防部周日公布，上周六（25日）早上6時至周日早上6時，合共偵獲7架次解放軍軍機、14艘次軍艦及4艘次海警船在台海周邊活動。台軍運用任務軍機、軍艦及岸置防空導彈嚴密監控與應處。