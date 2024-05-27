滁河魚蝦死亡　確定污染源頭公安調查

滁河水質污染導致魚蝦死亡，安徽省滁州市生態環境局周一（27日）表示，位於全椒經開區的滁州富信石油助劑有限公司為主要污染來源，公安機關已對相關涉案人員立案調查。

據現場調查發現，滁河全椒縣境內荒草圩至襄河口閘段、南京市浦口區段水面有死魚漂浮，部分河段水體發黑。上述公司倉庫曾於本月初發生火災，導致部分甘油、糖蜜連同消防廢水經地表徑流進入附近溝渠和管網。全椒縣透過築壩截污抽排等措施，將外洩的污染物集中收集存放和無害化處置。全椒縣於本月11日出現約50毫米降雨，，尚未清理完畢殘留在溝渠和管網內的污水經雨水徑流進入襄河、滁河，造成部分河段水體渾濁、黑臭，溶氧量下降，魚蝦死亡。

事情發生後，市、縣政府採取措施，關閉汊河閘、襄河口閘，截留污染水體；對受污染河段全面巡查，對死亡魚蝦無害化處理。當局在滁河上設置7個監測點、2個全組監測點、4個農業用水水質安全監測點，持續監測水質，並依監測結果架設曝氣裝置，增加水體含氧量。據上周四（23日）至周日（26日）的監測結果顯示，受污染水體水質持續改善。