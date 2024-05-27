公安部肅清孫力軍流毒　確保忠誠純潔

公安部周一（27日）舉行記者會，通報公安機關過去5年工作成效，包括深入展開反滲透反顛覆反分裂鬥爭，維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全，並全面徹底肅清前副部長孫力軍政治團夥流毒影響，確保公安隊伍絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。

公安部新聞發言人李國忠指出，過去5年舉辦各類政治輪訓班9萬餘期，健全貫徹黨中央決策部署督促檢查、問責問效等制度機制，強化政治巡視巡察，深入展開政治督察，確保黨的路線方針政策得到不折不扣落實。全國公安機關始終把防範政治安全風險置於首位，深入開展反滲透反顛覆反分裂鬥爭，持續深化嚴打暴恐專項行動，依法嚴厲組織打擊邪教活動，深入開展涉邪教人員轉化教育。

全國公安機關過去5年破獲194.5萬宗電信網絡詐騙，特別是去年7月以來打擊緬北涉中國犯罪專項工作取得重大戰果，果敢「四大家族」犯罪集團遭到毀滅性打擊。去年刑事立案、查處治安案件數量較2019年分別下降12.9％和9.7％，現行命案破案率為99.94％，達歷史最高水平。目前每日近萬列旅客列車上盜竊、詐騙等侵財類刑事犯罪保持個位數，霸座、動車吸煙、醉酒滋事等常見警情，較5年前下降六成，打擊治理霸坐等專項行動取得顯著成效。另外，全國範圍已實現首次申領居民身份證跨省通辦。