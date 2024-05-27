多地暴雨水浸　宜賓市旅館玻璃門不敵強風爆裂

中央氣象台周一（27日）持續發布暴雨黃色預警，當日江西中東部、浙江南部、福建、貴州南部、廣西中部和廣東等地有大雨到暴雨。其中廣東南部有大暴雨，降雨量達100至180毫米，局部地區有雷暴大風等強烈對流天氣。

安徽多地自周日（26日）至周一上午出現暴雨，共有85個站降水量超過100毫米，錄得最大降雨量在肥西縣京台K1057高速站，達221.3毫米。安徽省水利廳等多部門聯合發布山洪災害Ⅳ級藍色預警，省內多地可能發生山洪災害。湖南省邵陽市新邵縣周日至周一凌晨遭遇強降雨天氣，有多輛汽車被洪水沖走，雨水從房屋樓梯傾洩而下。新邵縣周日曾發布紅色暴雨警報，多個鄉鎮降雨量已達156.7毫米以上。縣應急局公布，暴雨造成9個鄉鎮受災，部分農作物受災，多間房屋受損，未造成人員傷亡。

受強降雨天氣影響，四川省樂山市和宜賓市應急管理局周日表示，兩地多條國道、省道公路出現坍塌情況，至今無法通行，暫未收到人員傷亡情況通報。其中宜賓市多地自上周六（25日）起遭遇強風、暴雨天氣，導致路面水浸、樹木吹斷，大片農作物受損。宜賓市荺連縣一間旅館的玻璃大門無法關閉，更在強風下爆裂。

貴州仁懷市應急管理局周一發布消息稱，受近期降雨影響，仁懷市茅台鎮岩灘村外環路周日發生山泥傾瀉，預估塌方量1600立方米，造成1人受輕微傷，傷者已送院治療，另有3輛車受損。現場正進行道路排險除險工作，涉事路段實施交通管制。