中美磋商關注解放軍台周邊軍演　華促勿插手海上爭議

中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮上周五（24日）與負責中國事務的亞太副助理國務卿藍墨客，舉行第二輪中美海洋事務磋商視訊會議。美國國務院周一（27日）表示，藍墨客重申維護台海和平的重要性，並對解放軍日前於台灣周遭舉行聯合軍演深表關注。中國外交部周二（28日）表示，中美雙方圍繞海上情勢及相關涉海問題交換意見，同意維持對話溝通，避免誤解誤判，管控海上風險。

美國國務院表示，雙方討論到南海及東海局勢，以及其他海事問題。藍墨客指出，美國關注中國「以危險和破壞穩定的行為，干擾其他國家在公海航行的自由」，重申美國對盟友堅如磐石的承諾，以及對維護國際海洋法的堅定支持。美國國務院亦表示，是次視像會議是兩國去年11月3日，在北京舉行首輪海洋事務磋商的後續會議，展現雙方致力保持構通渠道暢通，及以負責任的態度處理兩國關係。

中方則對美方在中國周邊海域侵權挑釁行徑表達嚴正關切，敦促美方切實尊重中國領土主權和海洋權益，不要插手介入中國與鄰國之間的海上爭議，不要拉幫結派「以海制華」，不要破壞區域和平穩定。中方另強調，「台獨」是破壞台海和平穩定的最大威脅，美方應立即停止支持縱容「台獨」勢力，將不支持「台獨」的承諾落實。