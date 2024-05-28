男生胸襲女生學校懶理　受害人父親憤而報警

福建省寧德市一名家長近日在網上投訴，13歲就讀中一的女兒在學校受到男同學胸襲欺凌，更脫下褲子猥褻。惟女兒找老師處理時被指有錯在先，更稱「一個巴掌拍不響」，家長憤而報案。寧德教育局工作人員周日（26日）表示，正積極處置事件。

事發於為寧德市民族中學，少女小雯（化名）受辱回家後躲起來痛哭，其後在父親王先生一再追問下才透露遭欺凌猥褻經過。事發當日，男同學再次胸襲小雯襲，小雯掙脫後第一時間向班主任反映。惟班主任不僅置之不理，還建議讓小雯和施暴男生到樓下的備課室自行處理。男生進入空無一人的備課室後反鎖房門，隨後把小雯的褲子脫下，並脅迫小雯去他家。王先生稱，男生更把體液射在牆上。

憤怒的王先生遂找小雯的班主任理論，但對方當着他面頭問小雯「難道你沒有錯嗎？」王先生決定報警。寧德市民族中學初中部一位老師時表示，公安部門已介入調查，具體情況相關部門會發布通報。寧德市教育局辦公室工作人員回應稱， 事件正在調查處理之中。涉事學校所在地派出所也證實，目前正在調查此事，有關細節不便透露。