朝稱半島不可能完全無核化　中日韓峰會宣言未寫入目標

中日韓領導人會議周一（27日）在首爾舉行，日韓就北韓核挑釁一致發聲，要求朝方實現無核化。但中方並未使用該表述，並呼籲有關利害關係方保持克制，防止事態更複雜惡化。此外，南韓人被北韓綁架問題相關內容最終未被寫入會議成果文件。北韓外務省發言人同日通過朝中社發表談話，譴責中日韓領導人會議聯合宣言談及無核化。

中日韓三方在會後發表的聯合宣言中，再次各自強調對地區和平與穩定、朝鮮半島無核化、綁架者問題的立場。針對被綁架者問題，上述表述與此前的歷屆領導人會議相比有所退步，只單純談及綁架者問題，甚至未明示綁架問題由朝方引發。另有韓媒報道，中方宣稱南韓總統尹錫悅表態「堅持一個中國原則」，但韓方的聲明並沒有提到相關內容，懷疑北京惡意曲解尹錫悅的發言。

北韓外務省發言人回應指，在南韓主導的國際會議中，北韓遭遇憲法地位被否定的政治挑釁，這是對該國國家自主權的正面挑戰，是粗暴的內政干涉行為，就此表示強烈譴責。發言人又指，威脅地區和平與穩定的美國和其追從國家的侵略戰爭演習不斷，在如此嚴峻的安全環境中，無核化之說只會招致核危機而非帶來和平穩定，朝鮮半島的完全無核化從理論上和實踐上都已不復存在。

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