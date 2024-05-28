台立法院改革案爭取三讀　民眾再上街抗議

台灣「國會改革」法案引發巨大爭議，連日有民眾示威，立法院周二（28日）繼續審議，國民黨爭取三讀通過。行政院長卓榮泰表示仍在努力，希望民眾不要集結。但經濟民主連合等多個公民團體周二再次號召民眾上街，聚集在立法院外抗議，全台15縣市也響應「528全台青鳥行動」。

立法院自本月17日院會起，持續審議「國會改革」法案，多個公民團體號召群眾聚集立法院外抗議，上周五（24日）更號稱有10萬人上街。逾50個團體周二上午9時開始在立法院外號召群眾集結，主舞台由上周的青島東路人行天橋下，改到路面較寬的濟南路康園餐廳前，青島東路上仍會設置次舞台，另在中山南路同樣架設機動舞台同步轉播。除了台北立法院外的主場、濟南基督長老教會外，新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、澎湖均有串連活動。

團體表達的訴求包括立法院改革不應破壞權力分立，不應侵害人民權益；退回立法院三法由委員會重審，違法議事錄不予承認；抗議藍白陣營沒收民主。他們呼籲委員會實質討論各黨提案，停止濫用逕付二讀、全案保留、封殺提案、散會動議；認為「沒有討論，不是民主」，也希望阻止立法院濫權法案三讀。卓榮泰周一（27日）表示，希望行政、立法兩院平順互動，也盼立法院有善意回應。