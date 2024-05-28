世衞大會拒納涉台提案　台擬交抗議函

第77屆世界衞生大會周一（27日）在瑞士日內瓦舉行，連續8年拒絕涉台提案。大陸國台辦表示，這再次表明國際社會堅持一個中國原則的格局不可撼動，也再證明民進黨當局企圖在不承認「九二共識」、不通過兩岸協商的情況下，借助外部勢力支持參與世衞大會，此路不通、必然碰壁。台媒周二（28日）引述台衞福部長邱泰源指，會向世衞遞交抗議函。

世衞大會決定拒絕將個別國家提出「邀請台灣以觀察員身份參加世衞大會」的提案納入議程。國台辦發言人陳斌華表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，台灣同胞是親人，陸方始終把廣大台胞的健康福祉放在心上，將持續以安排中國台灣醫療技術專家參加世衞組織技術活動、及時通過有關渠道向台灣通報世衞所通報的突發公共衞生事件等方式，切實保障台灣人的健康權利。大陸常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭周一表示，世衞大會連續8年拒絕涉台提案，事實反覆證明台獨沒有出路，在世衞大會政治操弄涉台提案不得人心，任何挑戰一個中國原則的行徑終將落空。

台行政院發言人陳世凱回應指，對世衞大會的決定強烈遺憾，台灣無法指派代表參加，不僅是台灣的損失，更是世界的損失。台灣友邦周一早上在世衞總務委員會的閉門會議上，要求將邀請台灣以觀察員身份出席的提案納入本屆世衞大會議程補充項目，下午大會議程透過「二對二辯論」形式討論，前來聲援台灣入會的跨黨派立委在酒店觀看直播。邱泰源稱將持續努力，「舊問題尋求新方法，新問題尋求好方法」，爭取更多國際支持。