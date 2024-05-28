否認所有人入境中國都將被查手機　華斥境外勢力抹黑

國家安全部近期公布的《國家安全機關行政執法程序規定》和《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，將於今年7月1日正式生效。國安部周二（28日）發文指，一些境外反華敵對勢力借機造謠抹黑、搬弄是非，大肆炮製所謂「所有人入境中國都會被查手機」，直斥實屬荒謬至極。

國安部發文批評，一些境外反華敵對勢力以惡人先告狀的方式，對這兩個嚴格依據上位法制定的部門規章大肆炒作，惡意編造「入境中國被查手機」等言論，是「欲加之罪」的蓄意抹黑和「賊喊捉賊」的自我鏡像。該部門反斥個別西方國家說一套做一套，屢屢針對入境中國公民無端滋擾盤問、強行查手機等。

該部門指出，上述兩個部門規章出台有據，嚴格在上位法賦權的範圍內細化國家安全機關各項職權。為有效防範、制止、懲治間諜違法犯罪活動，中國新修訂的《反間諜法》依據憲法有關條款，對國安機關依法查驗電子設備設施作出具體規範，兩個部門規章從執法程序上對此均有一系列嚴格限定，包括查驗前提、對象和流程均明確，國安機關人員不能私自隨意查驗，對象不能是反間諜工作無關人員，更不會是普通入境人員。