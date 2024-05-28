澳洲議員出席慶祝賴清德就職活動　遭大陸警告

台灣總統賴清德上周一（20日）就職，澳洲傳媒周二（28日）報道，澳洲多地日前舉辦相關慶祝活動，但在悉尼、墨爾本等地有參加的國會議員和省議員接到來自大陸的警告。新南威爾士省省長柯民思（Chris Minns）表示，不允許當地議員受欺壓。

悉尼僑界上周一舉辦慶祝賴清德及台灣副總統蕭美琴就職活動，除了有國會議員到場祝賀，悉尼所在的新南威爾士省也有省議員出席。澳洲聯邦眾議員弗萊徹（Paul Fletcher）和10名新省議員在會後3天接到大陸駐當地總領事館的電郵，要求他們遵守澳洲外交政策，強調台灣是中國一部分。電郵又批評澳洲議員參與該活動將違反一中原則，並危險地釋出「台獨」錯誤信號，陸方堅決反對。

另有匿名人士向台媒透露，墨爾本舉辦賴清德就職慶祝活動的前3天，受邀出席的維多利亞省地方政要，也受到大陸駐墨爾本總領事館以餐敍名義邀請，當面告誡他們不要支持台灣及其相關活動。此舉引發維省地方政要反彈，他們如期出席活動，更有人稱相信賴清德將帶領台灣人民面對任何挑戰。